شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر لإحياء حفل عاصمة الثقافة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الفنان هاني شاكر، الذي وصل إلى محافظة بورسعيد للمشاركة في إحياء حفل انطلاق فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021، التي تنظمها وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر انطلاقه مساء اليوم.

يقام الحفل بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد، وعدد من جمهور بورسعيد الباسلة.

يتضمن الحفل تكريم سبعة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا في وضع بصمات بارزة في مختلف مجالات الإبداع المصرى وهم الدكتورة فايزة أبو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفورى، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، محمد سالم، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع، ثم يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.