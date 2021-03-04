شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر لإحياء حفل عاصمة الثقافة المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الفنان هاني شاكر، الذي وصل إلى محافظة بورسعيد للمشاركة في إحياء حفل انطلاق فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021، التي تنظمها وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر انطلاقه مساء اليوم.
يقام الحفل بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد، وعدد من جمهور بورسعيد الباسلة.
يتضمن الحفل تكريم سبعة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا في وضع بصمات بارزة في مختلف مجالات الإبداع المصرى وهم الدكتورة فايزة أبو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفورى، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، محمد سالم، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع، ثم يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.
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