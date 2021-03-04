شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تكشف تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا، بعد نشر البحث المصري في أكبر المجلات العلمية في العالم، الذي تحدث عن فعالية وامان اللقاح المصري على الحيوانات.

وقال عبدالغفار في مداخلة هاتفية في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «دي إم سي»: «سيتم البدء في التجهيز لإنتاج عينات اللقاح المصري تمهيدا لبدء التجارب السريرية على الإنسان خلال أسابيع من الآن».

وأضاف: «فترة إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري تقدر بنحو 6 أشهر وبعد التأكد من الأمان والفعالية ونجاح التجارب سيتم البدء على الفور في التصنيع والانتاج».

وتابع خالد عبدالغفار: «لأول مرة في مصر يتم إنتاج لقاح مصري بهذه التقنية ونعمل في أكثر من مشروع لإحداث التكامل في البحث العلمي لتطوير اللقاحات والأمصال».

وأكمل خالد عبدالغفار: «كورونا ليس أول أو اخر وباء ونستعد لمواجهة أي جديد وهناك تنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء والقوات المسلحة ومراكز البحوث».