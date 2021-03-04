شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن لـ رئيس الوزراء : ما تشهده مصر من تطور وتنمية يبعث على الفخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن سعادته باستقبال الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن والوفد الوزاري المرافق له خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وما شهدته الزيارة من الاتفاق على خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.

وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين حاليًا من تطور لافت، بفضل التناغم والتنسيق المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه الملك عبدالله الثانى بن الحسين.

وخلال اللقاء، نقل السفير الأردني إلى رئيس الوزراء تحيات الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، مؤكدًا تطلّع الخصاونة للقاء مدبولي خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والمقرر أن تعقد اجتماعاتها في عمّان خلال الشهر الجاري.

وأكد السفير محورية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، مؤكداً سعادته البالغة بتمثيل بلاده في القاهرة، وتطلعه لبذل كل الجهد لدفع العلاقات إلى آفاق ومجالات تعاون جديدة.

وذكر أن التنسيق جارٍ بين الجهات المصرية المعنية، ونظيرتها الأردنية، للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

وأثنى العضايلة على ما تشهده مصر من طفرة تنموية غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما يجري على أرض مصر من تطور وتنمية يبعث على الفخر.