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مصطفى بكري ينعى اللواء كمال عامر ويكشف عن آخر لقاء مع الفقيد

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر فقدت اليوم واحدًا من أغلى رجالها، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وأضاف خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي نعى الفقيد، وقال «معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب»، وقال الرئيس: «الفقيد كان خير معلم وقائد مخلص وأمين على تراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته».

وأصدر الرئيس، اليوم، قرارًا بترقية الراحل اللواء كمال أحمد عامر إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ومجلسي النواب والشيوخ، اللواء كمال عامر الذي شارك في كل حروب مصر، وتقلد منصب مدير المخابرات الحربية.

وختم بكري: «زاملت اللواء كمال عامر لسنوات طوال، وظل يدافع عن الدولة وملتزم بمصالح الوطن، وكان مبعث احترام الجميع، ومنذ أيام قليلة كان معي، وتحاورنا عن شؤون الوطن وكعادته كان محبًا للوطن».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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