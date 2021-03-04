شكرا لقرائتكم خبر عن شديد البرودة .. تعرف على توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الجمعة 5-5-2021 نهارا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط احيانا، دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة مائل للحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة.

وطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

وشبور مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

الاسكندرية 20 13

وادى النطرون 22 11

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 12

دمنهور 21 12

بلطيم 20 13

مطروح 19 13

السلوم 18 10

سيوة 20 07

بورسعيد 21 12

دمياط 20 12

الزقازيق 22 12

المنصورة 21 11

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 10

رأس سدر 22 12

نخل 19 07

نويبع 23 14

طابا 22 12

كاترين 18 04

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 15

مرسى علم 24 14

الفيوم 23 10

بنى سويف 23 10

المنيا 23 09

أسيوط 24 09

سوهاج 25 11

قنا 26 11

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

ادفو 27 11

أبوسمبل 26 13

الوادى الجديد 25 10

شلاتين 26 15

ابو رماد 27 15

حلايب 26 16

رأس حدربة 26 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

مكــــة 33 22

المدينة 27 18

الرياض 27 13

المنامة 23 18

ابوظبى 36 21

الدوحة 30 20

الكويت 24 13

دمشق 19 02

بيروت 19 14

عمان 15 04

القدس 14 04

غزة 20 10

بغداد 22 09

مسقط 29 25

صنعاء 24 10

الخرطوم 34 19

طرابلس 22 14

تونس 17 11

الجزائر 16 08

الرباط 18 10

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 15 01-

اسطنبول 15 08

اسلام اباد 28 12

نيودلهى 31 14

جاكرتا 32 25

بكين 09 00

كوالالمبور 38 26

طوكيو 17 09

اثينا 19 09

روما 14 06

باريس 07 00

مدريد 17 06

برلين 06 00

لندن 06 00

مونتريال 07- 12-

موسكو 01- 10-

نيويورك 04 02-

واشنطن 06 01-

نواكشوط 31 20

اديس ابابا 25 09