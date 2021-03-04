شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان ، اليوم الخميس ، حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 25 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا مخالفات مخابز بلدي، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و2 قضية استخدام اسطوانات في الغرض المخصص و 8 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.