شكرا لقرائتكم خبر عن هل السجائر الإلكترونية تزيد احتمالية الإصابة بـ فيروس كورونا ؟ « الصحة العالمية » توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة طبية، أن مدخني السجائر الإلكترونية، المصابين بفيروس كورونا يزيدون من احتمال انتشار مرض «كوفيد-19» بنسبة تصل إلى 17 في المائة، لأنهم ينفثون الفيروسات عند نفث الدخان، وقال الخبراء إن نفث البخار من السجائر الإلكترونية يمكن أن يدفع آلاف الفيروسات نحو الناس في المنطقة المحيطة بمدخن هذا النوع من السجائر، كما يمكن للقطرات المحملة بالفيروس أن تنتقل أكثر من مترين في الجو، وهو الحد الأبعد لقواعد التباعد الاجتماعي في بريطانيا وكثير من دول العالم.

ودعا الخبراء مدخني السجائر الإلكترونية، إلى عدم استخدام أجهزتهم أثناء التواجد في طوابير الانتظار أو في محطات الحافلات أو غيرها من الأماكن التي يتعرض فيها الأشخاص لخطر مواجهة «سحابة دخان الفايب»، كما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

في الدراسة، قال باحثون، من المكسيك وإيطاليا ونيوزيلندا، إن الطلب من الناس التوقف عن تدخين السجائر الإلكترونية في المنازل يعد «أمرا تطفليا»، لكن قد يكون من المعقول حظره في الأماكن العامة مثل المطاعم ومحطات القطار«.

‫وفي غضون مبادرة «التحرر من التبغ‬‬»، ترى منظمة الصحة العالمية أن السجائر الإلكترونية لا تُعَد خياراً «أكثر أماناً» فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، إذ تشير الأدلة إلى أن النُّظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين والنظم الإلكترونية لإيصال مواد غير النيكوتين، التي يشار إليها بشكل أكثر شيوعاً بالسجائر الإلكترونية، أدواتٌ مُضرة بالصحة، وما من شك أنها غير آمِنة.‬

وأضافت: انبعاثات السجائر الإلكترونية تحتوي عادة على النيكوتين والمواد السامة الأخرى التي تضر المدخنين وغير المدخنين الذين يتعرضون للهباء غير المباشر، كذلك يزيد استخدام السجائر الإلكترونية من خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات الرئة.

ويعتقد كثير من المدخنين أن السجائر الإلكترونية سبيل للإقلاع عن التدخين، لكنها في الوقاع «كمين» تعتقد أنه بإمكانك استغلالها للإقلاع عن التدخين لكنها تهزمك وتجعلك أسير لها«، وتعتبر من النماذج الأكثر شيوعًا للحصول على النيكوتين، عبر تبخير محلول معين ومن ثم يستنشقه مستعملها، والمكونات الرئيسية للمحلول، علاوة على النيكوتين إن وجد، هي البروبيلين غلايكول المخلوط بالجليسيرين والنكهات المطعمة أو بدونها، وتحتوي محاليل نظم إيصال النيكوتين إلكترونياً وانبعاثاتها على مواد كيميائية أخرى، وبعضها يُعتبر من المواد السامة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن «الادعاءات المتعلقة بسلامة السجائر الإلكترونية وفعاليتها في الإقلاع عن التدخين لا أساس لها من الصحة في الأدلة العلمية، وبحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة، فإن»السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، وهو عنصر ضار ويسبب الإدمان، ويؤثر على نمو الدماغ لدى الشباب، وترتبط السجائر الإلكترونية أيضاً بالإصابات والأمراض، مثل الانفجارات والحرائق، والأمراض المعدية للحلق والفم، والسعال، والغثيان، والقيء«.

وتقول المنظمة إن السجائر الإلكترونية تعدّ خطرة خصوصا عندما يستخدمها الأطفال والمراهقون، فالنيكوتين يسبب الإدمان بدرجة عالية في حين يظل نمو الدماغ مستمرا لدى الشباب حتى منتصف العشرينات من العمر.

وعددت المنظمة مخاطر السجائر الإليكترونية، بأن استخدامها يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات الرئة، كما أنها تشكل مخاطر كبيرة على النساء الحوامل اللائي يستخدمنها، حيث يمكن أن تلحق الضرر بالجنين في طور نموه.

وبحسب دراسة منشورة في الدورية الأمريكية للطب الوقائي، قال باحثون إن استخدام السجائر الإلكترونية يُزيد بقوة من خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو أو التضخم.

وقال كبير الباحثين ستانتون جلانتز مدير مركز أبحاث مكافحة التبغ والتعليم بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أنه «يجري الترويج للسجائر الإلكترونية على أنها غير مضرة ولكنها ليست كذلك»، وفق «رويترز».

وخلُصت الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية تُزيد من خطر أمراض الرئة بنسبة الثُلث بالمقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا أو يستخدموا السجائر الإلكترونية قط. وكان الخطر أكبر بين البالغين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية والتبغ كليهما.



وبالنظر إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية قد يرتبط بإصابات الرئة، وكذلك العلاقة التي شاعت مؤخراً بتفشي إصابات الرئة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ما أُطلِق عليها اسم «إصابات الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية»، فإن كورونا قد يؤدي إلى مضاعفات لدى مدخني السجائر الإلكترونية؛ وذلك لأن الفيروس المسبِّب لعدوى كورونا يؤثر على الجهاز التنفسي.