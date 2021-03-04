شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تبدأ مشوار تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديريات الصحة بالمحافظات، الخميس، حملة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وخصصت مراكز لاستقبال المستهدفين.

ففى الجيزة، شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء حملة التطعيم بالمركز الصحى بميت عقبة بحى العجوزة، والذى تم تخصيصه ضمن عدد من المراكز الصحية الأخرى بالمحافظة لاستقبال المواطنين. وقال «راشد» إن الدولة تُولِى اهتمامًا بالغًا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصًا على سلامتهم، واطمأن على سهولة ويسر إجراءات تلقى اللقاح، فيما أشاد المواطنون بهذه الخطوة فى طريق الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة، مُثمِّنين جهودها فى مجابهة كورونا.

وفى الإسكندرية، شهد المحافظ، محمد الشريف، بدء تلقى المواطنين اللقاح المضاد للفيروس، بمركز طب أسرة العمراوى بمنطقة المنتزه الطبية للفئات المستهدفة، من خلال فريقين من الأطباء، ومن المستهدف تطعيم 300 مواطن من ضمن أكثر من 3 آلاف مواطن قاموا بالحجز الإلكترونى على مستوى المحافظة. وقال «الشريف» إنه تم تخصيص 3 مراكز تطعيم بالمحافظة بواقع 288 مواطنًا يوميًا، وتشمل المراكز مركز صحة العمراوى بحى المنتزه أول، ومركز صحة المفروزة بمينا البصل، والمركز الإفريقى لصحة المرأة بالأزاريطة.

وفى الإسماعيلية، شهد المحافظ، اللواء شريف فهمى بشارة، تلقى المواطنين الجرعة الأولى للتطعيم ضد فيروس كورونا، بمقر المجمع الطبى بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث. وفى القليوبية، أعلن الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة، بدء تشغيل مركز تلقى لقاح كورونا، بمستشفى كفر شكر المركزى المطور حديثًا، مشيرًا إلى وجود مركزين للتطعيم فى المحافظة، وهما مركز اللقاحات بمستشفى كفر شكر المركزى ومركز اللقاحات بمستشفى ناصر العام. وفى المنوفية، بدأت مديرية الشؤون الصحية حملة التطعيم، وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، أن التطعيم «آمن»، ولم تظهر أى أعراض على مَن تلقوا اللقاح من الأطقم الطبية، والهدف منه هو تقليل الفترة البينية للإصابة بالفيروس. وفى الشرقية، شهد المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، انطلاق فعاليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا، واستمع إلى شرح لآلية تلقى اللقاح، بدايةً من تسجيل البيانات وموعد تلقى الجرعة الثانية وطريقة التواصل مع متلقى اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى.

وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد- 19، من خلال تجهيز مكتب صحة ثان الزقازيق بالمستلزمات الطبية اللازمة، والاطمئنان على كفاءة عمل سلسلة التبريد للحفاظ على سلامة الطعوم، وتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، الذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة لمواجهة الفيروسات والأمراض المُعْدِية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وفى قنا، تفقد المحافظ، اللواء أشرف غريب الداودى، مركز صحة الأسرة الأوروبى المخصص لتلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد فيروس كورونا. ووجه «الداودى» بتسخير جميع الإمكانيات لراحة كبار السن، الذين سيتلقون اللقاح والذين جرى قبول تسجيلهم على الموقع ومتابعة حالتهم الصحية قبل وبعد تناول اللقاح.

وفى المنيا، تم تخصيص مركز للتطعيم داخل مستشفى سمالوط المركزى لتلقى اللقاح، وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن المركز خُصص للتطعيم باللقاح المضاد لـ«كورونا».

وفى جنوب سيناء، تفقد المحافظ، اللواء خالد فودة، استعدادات مستشفى شرم الشيخ الدولى للتطعيم بالجرعة الأولى للقاح كورونا للمواطنين من ذوى الأمراض المزمنة وكبار السن. وأشاد المحافظ بجهود وزارة الصحة وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة فيما اتخذته من إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا على مدار ما يقرب من العام، كما أشاد بحسن التنظيم والإجراءات المُتَّبعة بالمستشفى، بداية من استقبال المواطنين حتى إنهاء التطعيم.