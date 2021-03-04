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وزير الخارجية : نسعى مع تونس لتفعيل آليات التعاون في القضايا الإقليمية أهمها الأزمة الليبية

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع تونس، ومواجهة التحديات التي تواجه مصالحنا في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال شكري لنظيره التونسي عثمان الجرندي الذي يزور مصر في زيارة رسمية.

وأضاف وزير الخارجية: «نسعى لتفعيل آليات التعاون بالقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الليبية».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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