شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: وحدات الإسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم في 5 مدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل على مشروع الإسكان الاجتماعى بمنتهى القوة، وهناك 19620 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

وأضاف عمرو خطاب في مداخلة هاتفية على قناة «دي إم سي»، مساء الخميس، أن وحدات الاسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم في 5 مدن.

وتابع عمرو خطاب:«الوحدات السكنية مكتملة الخدمات سواء كان صرف وصحي وكهرباء وغاز وشبكة اتصالات، مع توافر الخدمات التجارية والمدارس».