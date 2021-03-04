شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسي: نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن بلاده تطلع لمزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، مثمنًا العلاقات الضاربة حتى التاريخ بين الشعبين المصري والتونسي.

وتحدث الجرندي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، عن أن الأوضاع السائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في ليبيا تستدعي تكثيف المشاورات بين البلدين

وأكد في ذات الشأن أن «الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي».

وأضاف «الجرندي» بشان العلافات الثنائية بين البلدين قائلًا:«نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، وتكثيف التشاور في كافة القضايا المطروحة في المنطقة»

وأكد وزير الخارجية التونسي على أن ثمة هناك اتصال دائم وتنسيق في كافة القضايا المطوحة بين مصر وتونس، مضيفًا :وسوف نواصل العمل على هذا الأساس حتي نعطي رسائل لشرائكنا أن العمل سويا يقوي بعضنا البعض، ولنكون على استعداد تام لمواجهة كل التحديات التي قد تطرأ على الساحة«.

التواجد التركي في الأراضي السورية والليبية بمثابة احتلال، هذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية المصري، مطالبا القوات التركية بالخروج من سوريا وليبيا، واصفا تواجدها هناك بـ«الاحتلال التركي».

وخلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية، شكري أوضح أن استيعاب المعارضة الوطنية السورية من شأنه تخفيف حدة النزاع، مطالبا بخروج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية من أجل إفساح الطريق للحل السياسي بالسير قدما، وفقا لما أوردته قناة «مداد نيوز».

وشدد شكري على صعوبة تحقيق الاستقرار دون إنهاء التداخلات الخارجية في ليبيا، مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار.

وطالب شكري بالعمل الدؤوب لدحض التنظيمات الإرهابية التي تهدد جميع أرجاء المنطقة.‏