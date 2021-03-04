شكرا لقرائتكم خبر عن باحث أثري: القاهرة أول نموذج للـ الكمبوند في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح الزهار، المؤرخ والباحث الأثري، إن المصريين هم أصحاب أعظم حضارة على الأرض، ورغم ذلك أهم علماء أثار في العالم ليسوا مصريين، مشددًا على ضرورة التعاون مع العلماء الغربيين لكي يكون لدينا جيل من العلماء على أعلى مستوى.

وتابع «الزهار»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مصر الإسلامية تاريخ عمراني وثقافي ومدني أكثر من كونه تاريخا دينيا، معقبًا: «لما كان البعض في المظاهرات بيقول إسلامية إسلامية، دول كانوا بيتمسحوا في الدين».

وأشار إلى أن الإسلام انتشر في مصر ما بين القرنين الثاني والرابع أي في مرحلة متأخرة جدًا، وهذا ينفي فكرة إرغام المصريين على الدخول في الإسلام مثلما يتحدث البعض.

وأضاف أن قاهرة الفاطميين تمتد من باب الفتوح إلى باب زويلة، وكان لها تراث معماري خاص جدًا، معقبًا: «القاهرة أول نموذج للكمبوند في التاريخ، كانت مدينة لها أسوار والمحلات بتاعتها كانت حاجة عظيمة».