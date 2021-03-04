شكرا لقرائتكم خبر عن في قضية التنقيب عن الآثار.. المتهمون ألقوا بجثة زميلهم بعد أن أصابته «لعنة الفراعنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة بالسويس تحت إشراف المستشار أيمن قطب، رئيس نيابة فيصل والجناين، بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في حي الأربعين، وألقوا بجثة رجل «57 سنة» في صحراء السويس القاهرة.

وتبين من تحقيقات النيابة في الواقعة التي تمت تحت إشراف المستشار محمد الغمراوي، المحامي العام لنيابات السويس، أن المتوفى كان ينقّب عن الآثار داخل منزل في الأربعين بمشاركة آخرين، وسقطت عليه صخرة طينية فوق رأسه أدت إلى وفاته في الحال، وقام المتهمون الـ 6 بالتخلص من الجثة في الصحراء بطريق القاهرة دائرة قسم شرطة فيصل، حتى لا يفتضح أمرهم في جريمة التنقيب عن الآثار، ووجّهت النيابة للمتهمين تهمتي اخفاء جثه والتنقيب عن الآثار.

وتلقى اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء هشام رشاد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالعثور على جثة رجل بصحراء السويس القاهرة، وبتشكيل فريق بحث قاده العميد وليد الشرقاوي رئيس المباحث الجنائية ضم ضباط قسمي شرطة فيصل والأربعين، وتبين أن الجثة لـ «محمد ا.م 57 سنة - عامل بناء»، حيث توفي نتيجة نزيف حاد وكسور في عظام الجمجمة، أثناء قيامه بالحفر مع 6 متهمين آخرين للتنقيب عن الآثار في منزل بمنطقة سليم الحي بحي الأربعين مع صاحب المنزل، فسقطت كتلة طينية عليه أدت إلى وفاته فقاموا بلفه في بطانية ووضعوه في الصحراء في ظلام الليل واعترف المتهمون بتفاصيل الواقعة.