شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة طوخ: إنارة «عزبة عليش» استجابة لشكوى الأهالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب أحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ لشكوى أهالى عزبة عليش التابعة لقرية السفاينة من عدم وجود إنارة لمدخل العزبة ليلا، ما يعرض حياتهم للخطر، وقرر إنارة مدخل القرية وتدعيمها بالأعمدة وكشافات الإنارة، بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

تابع «الوزيرى»، أعمال النظافة في مدينة طوخ ليلا عقب فض سوق الخميس من الباعة وتم رفع كافة المخلفات والقمامة كما تابع منظومة النظافة على الطرق العامة والرئيسية، لافتا إلى رفع الأتربة والمخلفات من الطريق الزراعى السريع في نطاق طوخ.