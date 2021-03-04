شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تواصل الامتحانات وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الجامعات، على مستوى الجمهورية، امتحانات الفصل الدراسى الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة، ففى القليوبية، تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، الخميس، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، بفرع العبور. واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية: من ارتداء الكمامات، وترْك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب، وتعقيم وتطهير وتهوية القاعات، موضحًا أن الجولة تأتى فى إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات. كما تفقد الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، المدن الجامعية بكفر سعد للاطمئنان على مستوى الخدمات التى تقدم للطلاب.

وفى المنيا، تفقد الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس الجامعة، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول المؤجَّلة بلجان امتحانات عدد من الكليات للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ دخول الطلاب من البوابات الرئيسية حتى مغادرتهم الحرم الجامعى فور انتهاء امتحاناتهم، وتواجد الأطقم الطبية، والالتزام بالحفاظ على التباعد بين الطلاب ومواصلة جهود أعمال التعقيم والتطهير لضمان توفير بيئة جامعية آمنة للطلاب والمراقبين والملاحظين، على مدار ساعات الامتحانات وفتراتها، كما شهدت بوابات الجامعة الرئيسية إجراءات احترازية مشددة لتعقيم الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعى وتوفير ممرات لتسهيل دخول الطلاب وتأمينهم.

وفى الأقصر، واصل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامات ودخول الطلاب من خلال بوابات التعقيم الإلكترونية.