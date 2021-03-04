شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تنتهي من تدريب 57 شخصا على الأرشفة الإلكترونية وإدارة المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وزارة التنمية المحلية بمركز التدريب بسقارة، الخميس، بانتهاء الدورة التدربيبية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية والتي تنفذها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

قال بيان صحفي، إن الهدف من الدورة، السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وركزت الدورة التدريبية التي نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة على صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني ومؤشرات متابعة الأداء بمحافظات المشروع وهى الجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، واستفاد من الدورة 30 متدرباً.

أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تنفيذ الدورة التدريبية يأتى في ضوء حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية، مؤكداً حرص الوزارة على خلق كوادر متخصصة في مجال وضع السياسات والخطط السكانية بالمحافظات حتى أدنى مستوى محلي لتكون قادرة على إدارة البرنامج السكاني وتحديد المشكلات وتحليل اسبابها ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وفى نفس السياق أيضاً احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم أيضا بانتهاء دورتين تدريبيتين عن الأرشفة والفهرسة الإلكترونية والمكروفيلم وإدارة المشروعات برنامج pmp واستفاد منهما 57 متدرباً.