شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 18 ألف طن زيت طعام محلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 18 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 6 شركات محلية، وذلك لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 أبريل المقبل، وذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن التعاقدات على زيوت الطعام مستمرة لتعزيز الاستراتيجي من تلك السلعه المهمة.

وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لاصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر مارس الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وتستمر الوزارة فى مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر مارس الجارىً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، كما يتم طرح السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 15 الى 20% .