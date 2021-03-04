شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات للشرطة النسائية على إطفاء الحرائق ومواجهة النيران.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الشرطة النسائية عروضًا على كيفية إطفاء الحرائق والتعامل مع النيران، وذلك على خلفية احتفال وزارة الداخلية، باليوم العالمى للحماية المدنية، تحت شعار "حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصرى"، فى ضوء الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية.

يهدف الاحتفال إلى إبراز أهداف الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على البيئة. وتعتبر المنظمة الدولية للحماية المدنية أكبر كيان حكومى يضم أجهزة الحماية المدنية على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنها تضم فى عضويتها عددا كبيرا من الدول العربية. تضم المنظمة فى عضويتها (59) دولة من بينها عدد (19) دولة عربية، كما أن جمهورية مصر العربية عضواً فى الجمعية العامة للمنظمة، بالإضافة إلى عضويتها فى المجلس التنفيذى منذ إنشاء المنظمة، وتشارك الحماية المدنية المصرية بصفة منتظمة فى كافة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذى للمنظمة.

وانطلاقاً من الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطوير وتحديث الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان، والدفع بأحدث الأجهزة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى ومتطور، اضطلعت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية على بناء منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، من خلال إتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنياً وبشرياً وتنظيمياً، تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كافة فروعها الجغرافية، فضلاً عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة آمنة للمواطنين والحفاظ على الثروات الاقتصادية للبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات تنموية عملاقة، وحرصها على المساهمة فى توفير مناخ ملائم للتنمية والاستثمار، تماشياً مع جهود أجهزة الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة.

يأتى الاحتفال السنوى لوزارة الداخلية هذا العام تحت عنوان (حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصرى)، لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.