شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها "رئيس الوزراء يشهد تدشين الحملة من المركز الطبى بالقطامية.. بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاحات «كورونا».. مصطفى مدبولى: نتحرك بأسلوب علمى والدولة تؤمن أكبر قدر من اللقاحات.. وزيرة الصحة: مصر أول دولة تبدأ حملة التطعيم بالقارة الأفريقية.

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