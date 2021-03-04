لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق بالجيزة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق: (مركز ومدينة أبوالنمرس بالكامل والقرى التابعة لها (قري ترسا- شبرامنت- الحرانية- زاوية أبو مسلم- المنوات- منيل شيحة- طموه).

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة لمدة ٨ ساعات اعتبارًا من الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق 2021/3/5 إلي الساعة ٦ صباحاً يوم السبت الموافق 2021/3/6.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى أعمال إصلاح وصيانة بمحطة مياه أبوالنمرس واستكمال تغيير باقي المواسير لخط المياه العكرة الرئيسي للمحطة.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للأماكن المتأثرة وللطوارئ يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥.