أسامة الأزهري ناعيًا اللواء كمال عامر: قدم خلال مسيرته الحافلة سجلا وطنيا مشرفا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الفريق كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، مدير المخابرات الحربية، وقائد الجيش الثالث الميداني، ومحافظ مرسى مطروح وأسوان.

وقال الأزهري في بيان له: ببالغ الحزن والأسى أتقدم بعزاء حار إلى قواتنا المسلحة الشامخة، والبرلمان المصري العريق، وإلى شعب مصر العظيم في وفاة القائد البطل، السيد الفريق كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ومدير المخابرات الحربية، وقائد الجيش الثالث الميداني، ومحافظ مرسى مطروح وأسوان.

وأضاف الأزهري: قدم سيادته خلال مسيرته الحافلة سجلا وطنيا مشرفا، في كل منصب تقلده، قائدا عسكريا محنكا، من رموز العسكرية المصرية الصادقة المتجردة، وصانعا لأجيال من القادة الذين بث فيهم روح الوطنية والفداء، والعطاء الوطني اللا محدود، ثم مديرا للمخابرات الحربية، ثم محافظا محنكا خبيرا بنظم الإدارة، ثم برلمانيا ناجحا، وقد حظي في كل تلك الأماكن بتقدير رفيع من كل من خالطوه .

وأكمل: أما عن احتكاكي شخصيا بسيادته فقد كان لي شرف المرافقة له في عدد من المحاضرات في قطاعات متعددة، حيث حللت مع سيادته ضيفين ومتحدثين في محاضرات مختلفة، فجرى بيننا خلالها تنسيق وتداول كشف لي عن شخصية رفيعة، جليلة القدر، تتمتع بالنبل والوطنية والحنكة، والشخصية الشديدة الرقي والكرم، ثم جمعتنا لقاءات كثيرة على مدى سنوات، أعرب لي خلالها عن حب وتقدير كبيرين، وقدمت له أضعاف ذلك احتراما وإجلالا وحبا وتقديرا، وكم استفدت من ذكرياته ومواقفه وخبرته

واختتم الدكتور أسامة الأزهري بيانه : اليوم كم يحزنني أن أكتب في نعيه ورثائه، وأقول: رحمك الله أيها القائد الوطني البطل، الوفي لوطنك، على عمرك الكريم الذي وهبته لوطنك العظيم، وندعو الله أن يتغمدك بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرفع درجاتك في جنات النعيم، وان يرزقك صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.