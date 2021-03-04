بعد أزمته مع أحمد موسى.. جامعة القاهرة تستدعي أيمن ندا للتحقيق الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أحالت جامعة القاهرة، اليوم، الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، للتحقيق، وذلك بعد يومين من إصدار كلية الإعلام بيانا عبر حسابها على فيسبوك تبرأت فيه مما ذكره "ندا" في حق الإعلامي أحمد موسى.

وحددت الجامعة يوم الأحد المقبل موعدًا للتحقيق مع الدكتور أيمن ندا، دون أن تحدد سبب التحقيق.

وكانت كلية إعلام قالت في بيانها: "بشأن الجدل المثار مؤخرًا من نشر مقال عن بعض الإعلاميين والعمل الإعلامي، فإن الكلية توضح أنه لا علاقة لها بما تم نشره، وأن هذه الصفحات الشخصية تعبر عن الرأي الشخصي لأصحابها، وتؤكد الكلية احترامها وتقديرها لكل الزملاء الإعلاميين".

كانت أزمة أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بين الإعلامي أحمد موسى والدكتور أيمن ندا، بعدما نشر الأخير منشورًا هاجم فيه "موسى"، الأمر الذي اعتبره الأخير تنمرًا، ورد عليه بـ"بوست" مماثل، معلنًا التقدم ببلاغ للنائب العام ضده.

بدأت الأزمة بمنشور للدكتور أيمن منصور ندا، بعنوان يا عزيزي كلنا "إعلاميون"!! زمن "أحمد موسى"، انتقد فيه أحمد موسى وبعض الإعلاميين، وكذلك حال الإعلام والأداء الإعلامي، وما اعتبره -حسب وصفه- ينتهك جميع المعايير التي تدرسها أكاديميات الإعلام.

واعتبر الدكتور أيمن ندا أن "الكثير ممن يتصدرون المشهد الإعلامي حاليًّا لا توجد لديهم المهارات الكافية للقيام بمهنة المذيع أو مقدم البرامج، كما ذكرتها كتب الإعلام، وهناك صفات شكلية وخصائص صوتية وسمات نفسية وجدارات ثقافية يجب توافرها فيمن يتصدى لهذه المهنة الشاقة".

وأضاف: "أحمد موسى مذيع على مسئوليتي، مواصفات المذيع كما تشير إليها الكتب غير موجودة فيه، وخصائص الصوت والأداء غير متوفرة لديه، بل لديه مشكلات صوتية وأدائية واضحة تمثل -في حد ذاتها- عائقًا أمام الإنسان الطبيعي للتواصل مع الآخرين وللتفاعل معهم، فما بالك بالمذيع، ولديه مشكلات ثقافية واضحة تمنعه من التأثير، وله مواصفات شكلية ظاهرة تمنعه من الإقناع، وهو دائم الوقوع في أخطاء مهنية كفيلة باعتزاله الإعلام نهائيًا".

ورد الإعلامي أحمد موسى على الدكتور أيمن منصور ندا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلًا: "المتنمر أيمن منصور ندا من حقك النقد، لكن أن تتنمر على جسمي وصوتي وما خلقه المولي سبحانه وتعالي، فهذا يخرج من النقد إلى التنمر والإساءة والسخرية".

أضاف: "هل هذا مستوى من يفترض فيه أن يدرس لأولادنا في الجامعة معني القيم والأخلاق واحترام الآخر، ويكون هو نفسه من يتنمر ويسخر، سوف يتولى المستشار القانوني عمر الأصمعي تقديم بلاغ لمعالي النائب العام ضد المتنمر أيمن منصور ندا الأستاذ الجامعي، ويطبق القانون على المتنمر".