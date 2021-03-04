بـ "حشيش وهيروين".. القبض على 6 تجار "كيف" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، 6 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الهيروين والحشيش.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، بمشاركة قطاع الأمن العام، أفادت تواجد بعض العناصر الإجرامية الخطرة والمشهور عنهم الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها عن ضبط 6 عناصر إجرامية، بحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والهيروين، مبالغ مالية، 5 هواتف محمولة، 4 مركبات "توك توك، وباستهداف (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) تبين عدم تواجده، وبتفتيش السيارة الخاصة به ملك شقيقه المتواجدة بجوار منزله، عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - بعض المشغولات الذهبية)، كما عُثر على سيارتين خاصين بالمتهم الأخير الهارب المتواجدين بمحيط مسكنه يستخدمهم فـي نقل وترويج وبيع المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار ضبط المتهم الهارب.