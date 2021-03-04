شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يحتفل بالعيد القومي لمحافظة قنا بخطبة بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غدا بمسجد «سيدي عبدالرحيم القنائي» بمحافظة قنا بعنوان: «رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها»، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.

كما يلتقى وزير الأوقاف، خلال زيارته للمحافظة بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بمقر المحافظة بحضور اللواء أشرف الداودي ،محافظ قنا بديوان عام المحافظة.

وتشهد عدد من المحافظات غداً الجمعة، افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي 19 مسجدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه.