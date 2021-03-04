شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملة تطعيم كبار السن ضد كورونا في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطلقت مديرية الصحة بالبحر الأحمر مساء اليوم الخميس، حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا مجانا بوحدة الأحياء الصحية بمدينة الغردقة.

أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، أتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى في أيام الجمعة والإجازات الرسمية، من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساء بمركز لقاح كورونا بالوحدة الصحية بالأحياء.

كما أشار إلى البدء بتطعيم المواطنين ممن قاموا بتسجيل رغبتهم في تلقى اللقاح على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا من كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب، سيتم تحديده تلقائيا بناء على ما يتم إدخاله بواسطة المواطنين المسجلين على الموقع، وناشد المواطنين بضرورة حجز لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) والتسجيل في الموقع الإلكتروني.