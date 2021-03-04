شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يتابع تجهيزات الجودة بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، الاستعدادات النهائية والتجهيزات المتواصلة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية في مدينة الحمام لفعاليات التقييم المركزي لاعتماد الجودة، والمقرر موعدها خلال الأيام المقبلة، بحضور ذكي محمد مدير الإدارة التعليمية ورحاب قاسم مسؤول الجودة بإدارة الحمام التعليمية .

أشاد سلامة بالمجهودات المبذولة من كافة العاملين بالمدرسة ومسؤولي الجودة بالحمام في إطار الاستعدادات النهائية للتقييم المركزي لضمان الجودة والاعتماد من الهيئة المركزية المختصة.