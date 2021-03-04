شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشيد بمبادرة الرئيس «حياة كريمة» لتنمية وتطوير القري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تقديره بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية وهى المبادرة التي تستهدف تطوير 1500 قرية داخل 51 مركزا إداريًا على مستوي محافظات الجمهورية لكونها ترسيخا لتطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل للريف المصري.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة إدراج عدد ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح والتي ستشهد تغيير جذري على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية.

وأكد راشد أن القيادة السياسية تولي اهتمامآ بالمبادرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة والتي تضمن تحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة الفرص للجميع ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.