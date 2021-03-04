شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى الجمعة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن مد العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية خلال يومي الخميس والجمعة، لاستقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم ومن كان لديهم موانع حالت دون حصولهم على التطعيم خلال أيام الحملة.

فيما ناشد الطب الوقائي بصحة الأقصر جميع أهالي ومواطني المحافظة بالتوجه لتطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال في الحملة القومية المستمرة حتى غدا الجمعة، بواسطة فرق متحركة من منزل إلى منزل وثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن مختارة، حيث يعد التطعيم من أهم التطعيمات التنشيطية لرفع المناعة عند الأطفال الأقل من 5 سنوات، موضحة أن الفيروس يسرى في العديد من الدول المجاورة، لذا تحرص الوزارة على سلامة أطفالها واستمرارية خلو مصر من شلل الأطفال.