شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي لمكافحة السمنة : مصر تكبدت 50 مليار جنيه سنويًا لمكافحة المرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة طبية عن العبء الصحي لمرض السمنة، تم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السمنة، وبحضور ممثلي اللجنة القومية للسكر وحملة ١٠٠ مليون صحة والسفير سڤند أولينج، سفير الدنمارك بالقاهرة، وأكدت الدراسة أن الفاتورة الاقتصادية لمرض السمنة في مصر وصلت ٥٠ مليون جنية سنويا نتيجة كثرة المضاعفات المترتبة عن المرض.

وخلال المؤتمر تم عرض نتائج الدراسة، التي أعدها مجموعة من الخبراء في علم اقتصاديات الصحة بالتعاون مع الأساتذة رؤساء وأعضاء جمعيات السمنة والسكر في مصر ومسؤولى وزارة الصحة وحملة 100 مليون صحة وبدعم من شركة نوفو نورديسك مصر، لتحديد مدى انتشار الامراض المصاحبة للسمنة، بالإضافة للأعباء الصحية والمالية الناتجة عن مرض السمنة في مصر.

وأكدت الدراسة، أن الأمراض المصاحبة والتي تُعزى إلى السمنة تشكل عبئًا كبيرًا على الأنظمة الصحية والاقتصادية في مصر، فوفقًا لمسح حملة «100 مليون صحة» الذي أجري في مصر عام 2019، وشمل 49.7 مليون مصري بالغ، كانت النتيجة ان 39.8٪ من المصريين البالغين يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 كجم/م2)، كما أشارت نتائج المسح أن السمنة أكثر انتشارًا بين الإناث البالغات منها عن الذكور البالغين، فنسبة 49.5٪من الإناث البالغات في مصر يعانين من السمنة مقارنة بـ 29.5٪ للذكور.

ووجهت الدراسة، ان المراجعات المستمرة وآراء الخبراء في السنوات بين 2017-2019 أشارت أن اكثر الحالات المرضية شيوعا الناتجة عن العبء الجسيم الذي يشكله مرض السمنة هي ۳ ۱ مرض ومنها ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، وتوقف التنفس أثناء النوم، والكبد الدهني، وفرط شحوم الدم، وعدد من الأمراض الاخرى مثل الاكتئاب، وأمراض القلب.

وتشير الأرقام الصادمة لعام 2020، التي اعتمدتها الدراسة قياسًا على أرقام السنوات السابقة مع تقدير معدل النمو السكاني، إلى أن داء السكري من النوع 2 هو المرض الأكثر ارتباطًا عند البالغين من الذكور والإناث المصريين بالسمنة، حيث يتخطى عدد المرضى في مصر 7 مليون من الذكور والاناث، وهذا الرقم يمثل المصابين بكلا المرضين معا السكر والسمنة. كما اشارت الدراسة أن 85٪ من الإناث المصابات بمرض السكري من النوع الثاني مصابات به بسبب السمنة، بينما 61.8٪ من الذكور المصابون بالسكري من النوع الثاني يعزى أسبابه لمرض السمنة أيضا.

كما تشير الدراسة إلى أن العدد المتوقع للبالغين الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم بسبب السمنة يصل إلى ما يقرب من 13 مليون مصري، ويقدر عدد المصريين المصابين بدهون الكبد بسبب مرض السمنة بحوالي 8.5 مليون مصري بالغ، كما تشير أرقام الدراسة أن عدد المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم الناجم عن السمنة يصل إلى حوالي 6 ملايين مصري بالغ، ليصل إجمالي الوفيات المتوقعة بسبب السمنة طبقًا للدراسة لنحو 114،879 سنويا وهو ما يمثل 19.08٪ من إجمالي الوفيات المقدرة لعام 2020.

أما عن العبء الاقتصادي فقد أشارت الدراسة إلى أن مرض السمنة يكلف المصريين حوالي 50 مليار جنيه سنويا لعلاج الأمراض المصاحبة والتي تُعزى إليه، ويشمل هذا الرقم التكاليف الطبية المباشرة لعلاج المرضى الذين يعانون من تلك الأمراض بسبب السمنة.

وخلال المؤتمر، عبر الدكتور أيمن حسن، نائب رئيس، ومدير عام نوفو نورديسك مصر المشرفة على الدارسة، عن امتنانه للتعاون الفريد بين الشركة ووزارة الصحة كافة الجهات المشاركة في الورقة البحثية، مؤكدّا على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية للحد من انتشار مرض السمنة، والعمل على نشر التوعية لما تشكله السمنة من أعباء صحية واجتماعية جسيمة.