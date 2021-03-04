شكرا لقرائتكم خبر عن نائب جامعة بنها يتفقد انتظام الامتحانات المسائية بكليتي العلوم والهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، مساء الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتى العلوم وهندسة بنها، خلال الفترة المسائية، رافقه خلال الجولة الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفى أبوسالم عميد كلية العلوم، والوكلاء.

قال بيان صحفي، إن نائب رئيس الجامعة اطمأن خلال جولته على حسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، بالإضافة إلى إجراءات التباعد بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.



وقال «سمير»، إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة في ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.



من ناحية أخرى شملت الجولة أيضا تفقد نائب رئيس جامعة بنها معامل الطلاب والمتاحف العلمية لبعض الأقسام بكلية العلوم.