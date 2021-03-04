شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يبحث توفير فرص عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن، والمعنيين، لبحث استغلال عدداً من عنابر الدواجن والمساحات الزراعية لاستغلالها في ضوء توجهات القيادة السياسية في تعظيم الاستفادة للأصول المملوكة للدولة.

بحث الاجتماع وضع إطار قانوني لسرعة استغلال عنابر الدواجن المتوقفة عن التشغيل بمدينة طور سيناء وكذا المساحة الواقعة خلف مزرعة مزرعة مصر الخير حوالي 15 فدانا لاستغلالها مشروعات انتاجية تنموية بما يكون له مردود في توفير متطلبات المواطن وضمان تحويل مدينة طور سيناء سلة غذاء المحافظة، وتوفير فرص العمل للشباب.