شكرا لقرائتكم خبر عن وفود «مونديال الرماية»: شكراً مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«شكرا مصر»،، رسالة وجهتها الوفود التي شاركت في كأس العالم للرماية التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 22 فبراير، وحتى اليوم، 5 مارس نظرا للنجاح التنظيمى الرائع للبطولة وأيضا حسن الضيافة في أجواء اتسمت بالود والمحبة، وحسب تصريحات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، «واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية لما تمتلكه من بنية رياضية متميزة وبمواصفات عالمية».

كأس العالم للرماية

كأس العالم للرماية

شارك في البطولة، التي انطلقت قبل أسبوعين، على ميادين الرماية بنادى الصيد فرع ٦ أكتوبر، حوالى 400 رام ورامية يمثلون 32 دولة، بما فيها المنتخب المصرى، في ظروف استثنائية صعبة بسبب جائحة كورونا التي تضرب العالم حاليا. وكان فلاديمير ليسن، رئيس الاتحاد الدولى للرماية، أعرب عن سعادته بتواجده في مصر لمشاهدة البطولة، على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مصر باتت واحدة من أفضل دول العالم تنظيمًا للبطولات الرياضية الكبرى.

كأس العالم للرماية

كأس العالم للرماية

وضمت قائمة لاعبى مصر، في مسابقات التراب: «أحمد توحيد زاهر، وعبدالعزيز محيلبة، وأحمد قمر، ومصطفى حنيش، وإسلام أبوبكر، وماجى عشماوى، ونورهان فوزان، ونادين أيمن، وسحر طلعت مصطفى، ومريم طارق».

كأس العالم للرماية

كأس العالم للرماية

وفى مسابقات الإسكيت: «عزمى محيلبة، ومصطفى إسماعيل، وسركيس مارتايان، وإبراهيم محمد، وكريم عصام، وأميرة أبوشقة، وزينب طارق، وشهد أشرف، ونغم أحمد عثمان».

كأس العالم للرماية

كأس العالم للرماية

كأس العالم للرماية