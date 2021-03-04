شكرا لقرائتكم خبر عن رحله بحثية لعلوم البحار داخل خليج السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق بحثي داخل فرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالسويس برحلة بحثية لتجميع عينات داخل خليج السويس وذلك ضمن استراتيجية المعهد حسب تعليمات دكتور عمرو زكريا رئيس المعهد حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين كل مجموعة حسب اختصاصها.

وقد صرح دكتور أحمد عبدالحليم مدير فرع السويس أن الهدف من الرحلة تحقيق استراتيجية المعهد من خلال مشروع «تقييم التنوع البيولوجي والمخزون السمكى ومعدلات التلوث على طول سواحل خليج السويس- الوضع الراهن والمتطلبات»

وأضاف مدير الفرع أن خروج الرحلة في هذة الظروف الجوية الصعبة يأتى حسب توقيت الرحلة التي تقام مرتين كل عام صيفا وشتاءا وذلك حتى نخرج بأفضل النتائج داخل خليج السويس وما يترتب عليه من أعمال جوية وتأثيرها على البيئة البحرية.

جدير بالذكر أن الرحلة البحثية خرجت منذ أيام وما زال العمل مستمر داخل الخليج في تجميع العينات في هذة الظروف الصعبة.

رحله بحثية لعلوم البحار داخل خليج السويس

رحله بحثية لعلوم البحار داخل خليج السويس

رحله بحثية لعلوم البحار داخل خليج السويس

رحله بحثية لعلوم البحار داخل خليج السويس