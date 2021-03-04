شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح : الموافقة على 61 طلب لتقنية أراضى وضع يد لأهالي العلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه تمت الموافقة على طلب عدد من أهالى مركز ومدينة العلمين بالمنطقة الواقعة شرق وغرب طريق البترول وجنوب السكة الحديد ( وصلة العلمين بمحور الضبعة ) .

وتمت الموافقة على طلبات تقنين أوضاعهم على الأراضى المملوكة للدولة وفقا للقانون رقم ( 144 ) لسنة 2017 ،

وذلك بعدد 61 طلب والذين وقاموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة مع استيفائهم للضوابط والشروط، وعددهم 61 طلب تقنين على لجنة التقييم الابتدئية بمركز العلمين، كما تم نشر أسماء أصحاب تلك الطلبات للتوجه لمركز ومدينة العلمين لإستكمال باقى الإجراءات لتقنين اوضاعهم بينما تم رفض عدد 3 طلبات غير مستوفى الضوابط والشروط