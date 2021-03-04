شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطلق أسماء الشهيدان «محمد صلاح الدين» و«خالد عبدالعزيز» على مدرستين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أسم الشهيد العميد أركان حرب محمد صلاح الدين رياض عبدالغني على مدرسة الفيروز للتعليم الاساسي بمدينة الفردوس بالسادس من أكتوبر. كما أطلق أسم الشهيد نقيب أحتياط على خالد عبدالعزيز، على مدرسة القومية العربية الابتدائية بأدارة إمبابة التعليمية بحي شمال الجيزة وذلك تقديرآ وعرفانآ لتضحياتهم فداء للوطن ورفعة شأنه ويعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء. الوضع في مصر

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