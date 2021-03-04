أخبار مصر

محافظ الجيزة يطلق أسماء الشهيدان «محمد صلاح الدين» و«خالد عبدالعزيز» على مدرستين

0 نشر
ولاء نبيل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطلق أسماء الشهيدان «محمد صلاح الدين» و«خالد عبدالعزيز» على مدرستين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أسم الشهيد العميد أركان حرب محمد صلاح الدين رياض عبدالغني على مدرسة الفيروز للتعليم الاساسي بمدينة الفردوس بالسادس من أكتوبر.

كما أطلق أسم الشهيد نقيب أحتياط على خالد عبدالعزيز، على مدرسة القومية العربية الابتدائية بأدارة إمبابة التعليمية بحي شمال الجيزة وذلك تقديرآ وعرفانآ لتضحياتهم فداء للوطن ورفعة شأنه ويعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا