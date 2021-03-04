شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطالب بإحكام السيطرة علي مواقف السرفيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة التعاون بين الادارة العامة للمرور وجهاز السرفيس ورؤساء الأحياء بتكثيف الحملات على الطرق العامة والميادين لحل مشكلة الأختناقات والتكدسات المرورية، إلى جانب إحكام السيطرة على المواقف التي تم تطويرها والتأكد من وجود المشرفين بها على مدار اليوم.

وأكد على مواصلة الحملات على المنشأت الصناعية والمخازن داخل الكتل السكنية للتأكد من تنفيذها إشتراطات الحماية والسلامة المدنية مع التصدي بكل حزم للأنشطة المخالفة، والتي تمثل خطورة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها حفاظآ على أمن وسلامة المواطنين.