شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف ال Qs البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن إدراج الجامعة لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS في مجالات الصيدلانيات والعقاقير.

حيث حصلت جامعة بني سويف على الترتيب الخامس محليا على مستوى الجامعات المصرية، كما حصلت على المرتبة (301-350) عالميًا.

وشمل التصنيف البريطاني QS هذا العام 1453 جامعة من 157 دولة تم تصنيفهم وفقًا لخمس مجالات رئيسية و51 مجالا فرعيا، ويعتبر تصنيف QS تصنيف سنوي للجامعات المختلفة حول العالم، ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والتعاون الدولي ونسب الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، ونسب الحاصلين على درجة الدكتوراة إلى درجة الماجستير، ونسب الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول، ونسب الطلاب الوافدين، وغيرها من المعايير.

وقال رئيس الجامعة إن، هذا الإنجاز نتيجة للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين، ويعكس ما توليه الجامعة من عناية خاصة للبحث العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.