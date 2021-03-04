شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر آخر حوارين لـ اللواء الراحل كمال عامر عن حرب أكتوبر و«أهل الشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كمال عامر، الذي وافته المنية.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب».

تنشر «المصري اليوم»، آخر حوارين أجرتهما الجريدة مع الراحل في العام 2016.

الحوار الأول: اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق: «خطة الخداع» أوهمت العدو بأننا نتدرب ولا نستعد للحرب

الحوار الثاني: اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: ارتفاع الأسعار ثمن رخيص للاستقرار.. وقرض «النقد» دواء مر (حوار)