شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تلتقى أعضاء "النواب والشيوخ" لبحث قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري النقيب العام للأطباء، لقاءً موسعاً مع الاطباء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، لبحث وضع الأطباء والمنظومة الصحية والوقوف على أهم القرارات المهمة والقوانين اللازمة لحفظ حقوق الأطباء والفريق الطبي وتحسين الخدمة الطبية.

وقال نقيب الأطباء، فى كلمته، إن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باستطاعتهم تغيير مسار الأمور بالنسبة للأطباء والنظام الصحي ، فى الوقت الذى ينتظر فيه الأطباء العديد من القوانين المطروحة لديهم، مثل: تعويض شهداء ومصابي الكورونا، و نرى أنه حق أساسي للأطباء رعاية أسرهم ويجب أن نضمن لذويهم حياة كريمة، لافتا إلى ضرورة إقرار قانون المسئولية الطبية، موجها الشكر والتحية للأطباء الذين يقومون بمهمة خيالية تحت ظروف صعبة جدا ويبذلون من وقتهم وحياتهم الاجتماعية، وقاموا بالتضحية بأرواحهم، بشكل بطولي.

من جهته، قال الدكتور أشرف حاتم،: إن ملف المسئولية الطبية، وملف مصابي وشهداء كورونا، والشهادة الموحدة-شهادة البورد المصري أو الزمالة الطبية-، على رأس أولويات اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع بين اللجان المختلفة و سيتم عرض ما توصلنا إليه، وسنجتمع مع النقابة وأعضاء مجلس الشيوخ قبل عرضه في المجلس، مضيفا: نحن نعمل كفريق، وهذه فرصة ذهبية لوجود تعاون قوي بين مجلس النواب والشيوخ وأيضا النقابات مثل نقابة الأطباء، وسيتم متابعة تطبيق القوانين على أرض الواقع والتبليغ بأي قصور في تطبيقها.

وأكدت الدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة العامة للأطباء، أهمية استمرار التكاتف والتواصل بين النقابة والنواب، بما يعود علي المواطن والمجتمع ككل، مؤكدة أن شباب الأطباء هم مستقبل الوطن فيجب أن نهيئ لهم حياة كريمة تعود عليهم وعلى الوطن بالخير.

وأكد وكيل لجنة الصحة د. محمد الوحش، ضرورة الاعتراف بدور شباب الأطباء والطبيبات، قائلا:" وجود عدد كبير من الشباب والطبيبات في مجلسي النواب والشيوخ حدث جيد وغير متكرر، ويجب أن نستغل هذه الكتلة لإصلاح أشياء كثيرة قام بتغطيتها الغبار لعودة الطبيب لمكانته وموقعه الاجتماعي الحقيقي في المجتمع.

ولفت إلى أن الوضع المادي للأطباء يجب أن يعاد النظر فيه ، مشيرا إلى أن هناك عزوف للشباب في المجتمع عن دراسة الطب لأن مقاييس وسنة الحياة والالتزامات المادية تجعل الشباب يعيدون التفكير في الالتحاق بكليات الطب بسبب الوضع المادي الحالي.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إننا بالتعاون قادرون علي خدمة الأطباء بقوانين تساعد في تحسين الأجور، مع علمي أن الكثير من الأطباء الشباب لا يريدون السفر للخارج ويتمنون خدمة المواطنين المصريين ولكن الأعباء المالية هي التي تدفعهم للسفر، مضيفا: "اننا في مجلس الشيوخ حريصون تماما علي تعويض أسر شهداء الأطباء وتوفير حياة كريمة لهم".