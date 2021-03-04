شكرا لقرائتكم خبر عن 97.6 % نسبة حضور طلاب الصف الثانى الإعدادى فى امتحان الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى مليون و918 ألفا و648 طالبا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي، اليوم، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.6%، من إجمالى مليون و964 ألفا و423 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أى شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين فى يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة.