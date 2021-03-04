شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحث المواطنين علي التقدم بطلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة كافة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وأشار أن المحافظة لا تتواني عن تذليل أية عقبات، قد تواجه آليات خطة العمل بالمشاريع الجارية.

كما وجه رؤساء الإحياء والمراكز والمدن ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية لمشاريع الرصف الجاري تنفيذها، والتأكيد على شركات الرصف سرعة الأنتهاء منها طبقآ للجداول الزمنية المحددة.

و أشار إلى أن المحافظة ماضية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين مضيفاً أن «الدولة منحت فرصة كبيرة للمواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم من خلال مد فترات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، مناشدا المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في تقديمها كون أن أخر مدة لتلقي طلبات التصالح من المواطنين الراغبين في التصالح نهاية الشهر الجاري.

كما شدد بإزالة أية مخالفات من مهدها خاصة مع تواجد وحدة المتغيرات المكانية، والتي ترصد يوميا كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والكتل السكنية المستقرة، وأضاف بأنه لن يُسمح بوجود أيه مخالفات بناء حديثة مجددآ والتصدي للمخالفين بكل حزم وقوة وذلك من خلال الإزالة الفورية بجانب عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.