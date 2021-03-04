شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3.4 طن لحوم فاسدة وتحرير 38 محضر في حملة مكبرة لمديرية طب بيطري الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، برئاسة الدكتور يوسف شباط، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية والإدارة العامة لمباحث التموين؛ حملة مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية، وذلك لردع المخالفين وكل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطنين.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية في بيانها، الخميس، أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات تقدر بكمية 3 أطنان و486 كيلو جرام، وتم تحرير 38 محاضر شرطية للمخالفين للاشتراطات الصحية بالأقسام المختلفة بناء على محل الواقعة وذلك لتقديمها للنيابات المختصة للتحقيق وتنفيذ القانون.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية، على صحة وسلامة المواطنين، حيث شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات بضرورة الاستمرار في الحملات الرقابية لضبط الأسواق والرقابة على الأغذية من أصل حيواني المعروضة للبيع على المواطنين والحفاظ على الصحة العامة للمواطن السكندري والمترددين على المحافظة، كما وجه الشريف الشكر لجميع الجهات الرقابية بالمحافظة التي تعمل على ردع المخالفين ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

وأضاف «شباط»، أنه تم ضبط حوالى 1700 كيلوجرام نتر لحوم مجمدة غير صالح للاستخدام الادمي، و888 كيلو جرام دواجن، و22 كيلو جرام اسماك، و277 كيلو جرام لحوم غير مصنعه، و112 كيلو جرام لحوم ضأن وماعز من ذبيح خارج المجازر، و98 كيلو جرام كبدة مجمدة منتهية الصلاحية، و76 كيلوجرام لحوم بتلو عجل صغير يحضر ذبحها صالح وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

ضبط 3.4 أطنان لحوم فاسدة وتحرير 38 محضر فى حملة مكبرة لـ"بيطرى الاسكندرية" (صور)

ضبط 3.4 أطنان لحوم فاسدة وتحرير 38 محضر فى حملة مكبرة لـ"بيطرى الاسكندرية" (صور)

ضبط 3.4 أطنان لحوم فاسدة وتحرير 38 محضر فى حملة مكبرة لـ"بيطرى الاسكندرية" (صور)

ضبط 3.4 أطنان لحوم فاسدة وتحرير 38 محضر فى حملة مكبرة لـ"بيطرى الاسكندرية" (صور)

ضبط 3.4 أطنان لحوم فاسدة وتحرير 38 محضر فى حملة مكبرة لـ"بيطرى الاسكندرية" (صور)

ضبط 3.4 أطنان لحوم فاسدة وتحرير 38 محضر فى حملة مكبرة لـ"بيطرى الاسكندرية" (صور)

ضبط 3.4 أطنان لحوم فاسدة وتحرير 38 محضر فى حملة مكبرة لـ"بيطرى الاسكندرية" (صور)