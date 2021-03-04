شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات مركزية بـ«تعليم قنا» لمتابعة امتحانات الصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا وعن انعقاد غرفة العمليات المركزية لتعليم قنا برئاسة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحان الصف الثاني الثانوي اليكترونيا في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس.

انعقاد الغرفة المركزية بتعليم قنا

وأسفرت التقارير والمتابعة الدورية عن نجاح ٩٨% من طلاب الصف الثاني الثانوي في الإدارات التعليمية المختلفة في الدخول لمنصة الامتحان .

انعقاد الغرفة المركزية بتعليم قنا

و تابع مدير تعليم قنا من غرفة العمليات في حضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية ومديري إدارات التطوير التكنولوجي والتعليم الثانوي والتعليم الاعدادي مدى التزام مديري المدارس بالاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وتذليل أي عقبات تواجه طلاب الصف الثاني الثانوي وكذلك طلاب الصف الثاني الاعدادي، وتم التواصل مع غرفة العمليات بديوان عام الوزارة لعرض الموقف اولا بأول.

انعقاد الغرفة المركزية بتعليم قنا