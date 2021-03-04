شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن يتلقون لقاح كورونا بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بداية الحملة القومية للتطعيم بلقاح الكورونا حيث بدأ التسجيل في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني واليوم بدأت فعاليات تلقي اللقاح في مركز التطعيمات بمستشفى قلين المركزي، وقالت سلام للمصري اليوم تبدأ الإجراءات لأخذ اللقاح بقياس العلامات الحيوية لمتلقي اللقاح ثم تطعيمه ثم ينتظر تحت الملاحظة لفترة قبل أن ينصرف من المستشفى.

كما أشارت إلى أن ذلك يُعد الحدث الأهم عالميا خلال العامين الحالي والماضى أثر جائحة هي الأخطر من نوعها والأكبر في تاريخ الطب الحديث حيث اجتاح العالم فيروس كورونا المستجد والذي عجزت عن مواجهته أعتي النظم الصحية في العالم وحاربت مصر في الطليعه كعهدها، ودائما وُجِدت لتقود إقليميا ودوليا

وبجهود جبارة من قيادتها السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نقلها نقلة نوعيه كبيره في كل المجالات فلم يكن المجال الصحي ببعيد عن اهتمامه ولكنه كان من أولوياته فقام بعمل مبادرات رئاسيه عديدة هدفها الأول الارتقاء بصحة المواطن في كافة الشرائح العمرية أطفال وسيدات وشباب ومسنين.

ووجهت وكيل وزارة الصحة الشكر لوزيرة الصحة لجهودها في حصول مصر على لقاح فيروس الكورونا المستجد ضمن أوائل الدول التي حصلت عليه ودعت للمصريين بأن يجعلهم الله في الطليعة دائما.

كورونا

كورونا

كورونا

كورونا

كورونا

كورونا

كورونا