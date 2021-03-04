شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أسوان تبدأ منح لقاحات كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الشؤون الصحية بأسوان الخميس، في منح لقاح كورونا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، إنه تم البدء فى توزيع اللقاح بمستشفى الصدر بأسوان، على 50 مواطنًا ضمن 107 أشخاص من كبار السن، قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الذى تم إطلاقه مؤخرا للحصول على لقاح كورونا ، لافتًا إلى أن هذه اللقاحات آمنة، ولم تظهر أي أعراض على من تلقوا لقاح كورونا من الأطقم الطبي، حيث تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل هيئة الدواء المصرية.

وأشار إلى ان تسجيل أسماء الراغبين من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة متاح للجميع على الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقهم ، مؤكدًا أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال عملية توزيع لقاح كورونا