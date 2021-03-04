شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل سفير أستراليا لبحث التعاون بين الجانبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الخميس، السفير جلين مايلز، سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.

وأكد شيخ الأزهر خلال اللقاء حرص الأزهر على تعزيز التعاون المشترك مع أستراليا في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية واستقبال الطلاب وتدريب الأئمة والوعاظ، مشيرًا إلى أن الأزهر يحصن طلابه الوافدين بالفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي ونبذ الفكر المغلوط وترسيخ قيم السلام والتعايش، وهو ما يجعل دول العالم حريصة على إرسال طلابها إلى هذه المؤسسة العريقة ليكونوا دعائم للسلام والاستقرار المجتمعي في بلادهم.

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن تقديره دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أن خريجي الأزهر في أستراليا يحظون بالتقدير والاحترام، مؤكدًا سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع الأزهر والاستفادة من خبراته الدعوية ودوره العالمي والمحوري في مجال تعزيز الحوار والسلام بين أتباع الديانات، آملًا زيادة عدد طلاب بلاده لدى الأزهر في المستقبل.