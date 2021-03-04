شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يلتقي أصحاب مبادرة «يالا تاكسي» ويوجه بإعداد تصور قانوني لتفعيلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمبادرة «يالا تاكسي» والتي أطلقها عدد من أصحاب سيارات التاكسي بالمحافظة، لتخفيض وتوحيد أجرة التاكسي لتكون ما بين 10 إلى 15 جنيها داخل مدينة الزقازيق، وذلك إيماناً منهم بتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطنين، وتشجيعهم على استخدام وسيلة مواصلات آمنه وبسعر مناسب.

جاء ذلك خلال لقاءه بعددٍ من أصحاب سيارات التاكسي المشاركين في المبادرة، بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمقدم وائل جعفر مدير مباحث المرور، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، بإعداد تصور قانوني لآلية تفعيل المبادرة موضح بها اللوائح المنظمة لتنفيذها بالشكل الأمثل، مع الإعلان عن التسعيرة المحددة ومراجعتها كل 3 أو 6 أشهر وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

كما قرر المحافظ عقد اجتماع شهري لمتابعة آلية تنفيذ المبادرة لما تمثله من رؤية جديدة، ومشاركة مجتمعية تساهم في الحد من ظاهرة انتشار التوك توك داخل المدينة، ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق، مطالباً مؤسسي المبادرة بالإعلان عن رقم هاتف يتم تخصيصه لاستقبال اتصال وطلبات المواطنين، ليتمكن المواطن من التواصل من خلاله والحصول على الخدمة طبقا للسعر المحدد بالمبادرة.

وخلال الإجتماع أعلن محافظ الشرقية استمرار الحملات المرورية المفاجئة على المواقف العشوائية، بالتنسيق بين إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف ورئاسة مركز الزقازيق ورئاسة حي أول وثان لضبط المخالفين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بخطوط السير المحددة لهم، وكذلك أصحاب السيارات الملاكي الحمراء، والتي يستخدمها أصحابها كوسيلة مواصلات بالأجرة داخل مدينة الزقازيق، ولإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي.

وطالب المحافظ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوعية أصحاب سيارات التاكسي، بأهمية المشاركة في المبادرة وتشجيعهم على الالتزام بها، وذلك لتخفيف العبء والمعاناة عن المواطنين، ولتغيير فكر المواطن بعزوفه عن استخدام التاكسي إعتقاداً منه بالمغالاة في الأجرة.