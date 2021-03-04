شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ناعيًا كمال عامر: «معلمي وأستاذي وقائدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كمال عامر، الذي وافته المنية.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب».

وكان الفقيد خير معلم وقائد مخلص وأمين لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.