أخبار مصر

محافظ الإسكندرية يكرم رجال الإسعاف بالمحافظة اليوم

0 نشر
رجب رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يكرم رجال الإسعاف بالمحافظة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الخميس حفل تكريم رجال الإسعاف بالمحافظة، وذلك تقديرا لهم على ما يبذلونه من جهود خاصة خلال تلك الفترة الصعبة لمواجهة جائحة .

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن ضم 6 سيارات إسعاف جديدة مجهزة بغرف عناية مركزة متنقلة، إلى أسطول مرفق الإسعاف، وإضافة 36 جهاز تنفس صناعي للسيارات الإسعاف العاملة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا