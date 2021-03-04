شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يكرم رجال الإسعاف بالمحافظة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الخميس حفل تكريم رجال الإسعاف بالمحافظة، وذلك تقديرا لهم على ما يبذلونه من جهود خاصة خلال تلك الفترة الصعبة لمواجهة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن ضم 6 سيارات إسعاف جديدة مجهزة بغرف عناية مركزة متنقلة، إلى أسطول مرفق الإسعاف، وإضافة 36 جهاز تنفس صناعي للسيارات الإسعاف العاملة.