شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 97.6 % نسبة حضور طلاب الصف الثاني الإعدادي لـ«الامتحان المجمع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى مليون و918 ألف و648 طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي، اليوم الخميس، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول في ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وقالت الوزراة في بيان، الخميس، إن نسبة حضور الطلاب للامتحان بلغت 97.6%، من إجمالي مليون و964 ألف و423 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، ولم نرصد أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة.